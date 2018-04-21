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12:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Хайдар Халиуллин освобожден из-под домашнего ареста

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств.

Источник: AP 2018

Хайдар Халиуллин освобожден из-под домашнего ареста, сообщил ИА «Татар-информ» представитель Верховного суда РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств в начале апреля.

Халиуллин вместе с подельниками путем подделки документов по популярной программе «Лизинг-грант» незаконно получили в 2014 — 2015 годах субсидию в размере 1 млн рублей каждый. Полученные субсидии не направлялись на развитие бизнеса и создание рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм.

Изначально Халиуллину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но 25 апреля Верховный суд РТ перевел его под домашний арест.

Накануне судья продлил срок пребывания подозреваемого под домашним арестом. Однако правозащитники Халиуллина подали апелляционную жалобу на продление меры пресечения, которая сегодня была удовлетворена судом.

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