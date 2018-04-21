Источник: AP 2018

Хайдар Халиуллин освобожден из-под домашнего ареста, сообщил ИА «Татар-информ» представитель Верховного суда РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств в начале апреля.

Халиуллин вместе с подельниками путем подделки документов по популярной программе «Лизинг-грант» незаконно получили в 2014 — 2015 годах субсидию в размере 1 млн рублей каждый. Полученные субсидии не направлялись на развитие бизнеса и создание рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм.

Изначально Халиуллину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но 25 апреля Верховный суд РТ перевел его под домашний арест.