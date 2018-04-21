Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Владимира Невского в Воронеже
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские задержали 43-летнего подозреваемого, устроившего стрельбу из дома № 83 по Владимира Невского, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Инцидент произошел накануне в 18:15. Один из мужчин вышел на балкон своей квартиры на пятом этаже и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. Оружие было заряжено пиропатронами.
По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявшего уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.