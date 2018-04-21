Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Владимира Невского в Воронеже

Полицейские задержали 43-летнего подозреваемого, устроившего стрельбу из дома № 83 по Владимира Невского, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 21 апреля. По предварительным данным, во время застолья пьяная компания решила протестировать оружие.

Инцидент произошел накануне в 18:15. Один из мужчин вышел на балкон своей квартиры на пятом этаже и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. Оружие было заряжено пиропатронами.