Суд постановил арестовать замглавы администрации Балахнинского района области Елену Бутусову

Источник: AP 2018

В частности, по версии следствия, в июне 2015 года обвиняемая, узнав о желании депутата Земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова приобрести в собственность муниципальное имущество — здание Дома культуры на ул. Энгельса в Балахне, и прилегающий земельный участок со сквером площадью 1.2 га, который в соответствии с действующим законодательством не подлежит передаче в частную собственность, незаконно провела процедуру приватизации указанных объектов.

Как сообщалось ранее, действуя незаконно, чиновник обеспечила выполнение всей процедуры реализации муниципального имущества в частную собственность Глушкову, что повлекло причинение ущерба Балахнинскому муниципалитета в сумме более 37,3 млн. рублей, а также снос Дома культуры было снесено и уничтожение зеленых насаждений сквера, вместо которых был возведен торговый центр.