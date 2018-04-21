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11:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд постановил арестовать замглавы администрации Балахнинского района области Елену Бутусову

Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий первому замглавы администрации Балахнинского района области Елене Бутусовой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: AP 2018

В частности, по версии следствия, в июне 2015 года обвиняемая, узнав о желании депутата Земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова приобрести в собственность муниципальное имущество — здание Дома культуры на ул. Энгельса в Балахне, и прилегающий земельный участок со сквером площадью 1.2 га, который в соответствии с действующим законодательством не подлежит передаче в частную собственность, незаконно провела процедуру приватизации указанных объектов.

Как сообщалось ранее, действуя незаконно, чиновник обеспечила выполнение всей процедуры реализации муниципального имущества в частную собственность Глушкову, что повлекло причинение ущерба Балахнинскому муниципалитета в сумме более 37,3 млн. рублей, а также снос Дома культуры было снесено и уничтожение зеленых насаждений сквера, вместо которых был возведен торговый центр.

Напомним, тогда суд суд не выявил признаков административного правонарушения в действиях собственников при сносе ДК в Балахне Нижегородской области.

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