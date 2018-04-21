Жительница Кольцово, которую искали зимой, погибла
В НСО погибла девушка, которую искали родные, друзья, волонтеры и полиция.
В НСО погибла девушка, которую искали родные, друзья, волонтеры и полиция.
Жительницу Кольцово, поиски которой проходили этой зимой, нашли мертвой. Об этом сообщает группа поискового отряда «Маяк».
В последнее время пропавшую разыскивали в лесу между Кольцово и Двуречьем. Искать ее начали еще в декабре 2017 году. Погибшая возвращалась домой, но по дороге пропала.
Как только девушка пропала, очевидцы рассказывали, что время от времени видели ее в разных местах. Волонтеры сообщали, что она нуждается в медпомощи.
Затем 1 февраля поисковый отряд «Маяк» разместил информацию о поиске добровольцев в помощь полицейским, чтобы обойти лес между рабочим поселком Кольцово и поселком Двуречье. Второй раз этот же участок осмотрели 17 апреля. 20 апреля поиск приостановили в связи с «проверкой информации» об обнаружении тела пропавшей.