Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд в Татарстане насмерть сбил мужчину с ребенком

Они переходили ж/д пути в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 20 апреля, на железнодорожных путях в Татарстане произошла трагедия. Поезд насмерть сбил 25-летнего мужчину и 8-летнюю девочку.

По предварительным данным в 18.53 на 775 км перегона «Юдино — Васильево» в черте поселка «Октябрьский» Зеленодольского района пешеходы переходили пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Как сообщили в Следственном управлении СКР Татарстана, машинист пытался экстренно затормозить, но было уже поздно — девочку и мужчину сбило насмерть.

Выяснилось, что погибший мужчина работал в семье девочки разнорабочим и в вечер трагедии взял с собой ребенка для похода в магазин. Он располагался через ж/д пути, и мужчина решил сократить дорогу.

Сейчас следователи проводят проверку. Они изучили видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, мог ли мужчина быть пьян.

По результатам проверки в отношении машиниста поезда примут прoцессуальное решение.

Все новости региона
 В Кузбассе прощаются с погибшими при пожаре в «Зимней вишне»
Кубанский пауэрлифтер поднял штангу 340 килограммов и побил мировой рекорд
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Глава Минстроя назвал города, которых может коснуться реновация
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь