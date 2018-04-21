Поезд в Татарстане насмерть сбил мужчину с ребенком

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 20 апреля, на железнодорожных путях в Татарстане произошла трагедия. Поезд насмерть сбил 25-летнего мужчину и 8-летнюю девочку.

По предварительным данным в 18.53 на 775 км перегона «Юдино — Васильево» в черте поселка «Октябрьский» Зеленодольского района пешеходы переходили пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Как сообщили в Следственном управлении СКР Татарстана, машинист пытался экстренно затормозить, но было уже поздно — девочку и мужчину сбило насмерть.

Выяснилось, что погибший мужчина работал в семье девочки разнорабочим и в вечер трагедии взял с собой ребенка для похода в магазин. Он располагался через ж/д пути, и мужчина решил сократить дорогу.

Сейчас следователи проводят проверку. Они изучили видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, мог ли мужчина быть пьян.