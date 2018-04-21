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10:41 (мск), источник: Sputnik.md

Два пожара в Кишиневе: в службу «112» звонили каждые несколько секунд

Количество обращений в единую экстренную службу из-за пожаров в молдавской столице выросло в разы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Жители столицы в шесть раз чаще звонили в службу «112», когда в Кишиневе произошли два крупных пожара.

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В пятницу днем первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Как сообщили в Службе «112», первый звонок поступил в 12.02, а в течение минуты об этом уже оповестили пожарных. Всего за пять минут о происшествии сообщили 74 человека, то есть звонили каждые 4 секунды.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Возгорание полностью потушили чуть больше, чем за час.

Но уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Менее чем за минуту диспетчеры передали информацию пожарным.

В связи с этим инцидентом в службу «112» поступили 136 звонков, то есть в среднем обращались за помощью каждые 2 секунды.

Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины возгорания.

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