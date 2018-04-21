В Ростове возбудили уголовное дело после исчезновения 25-летней девушки
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 25-летней жительницы Ростова, сообщает
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Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 25-летней жительницы Ростова, сообщает
По предварительным данным, днем 18 апреля 25-летняя девушка на улице Красноармейской села автомобиль Toyota Rav 4 белого цвета без номеров под управлением неизвестного мужчины, после этого ее местонахождение остается неизвестным. Как сообщают в соцсетях коллеги пропавшей девушки, она вышла с работы забрать посылку и обратно не вернулась.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств исчезновения женщины и установление ее местонахождения», — говорится в сообщении ведомства.