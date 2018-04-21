В Ростове возбудили уголовное дело после исчезновения 25-летней девушки

По предварительным данным, днем 18 апреля 25-летняя девушка на улице Красноармейской села автомобиль Toyota Rav 4 белого цвета без номеров под управлением неизвестного мужчины, после этого ее местонахождение остается неизвестным. Как сообщают в соцсетях коллеги пропавшей девушки, она вышла с работы забрать посылку и обратно не вернулась.