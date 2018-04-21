Пропавший в Волгограде подросток найден живым и здоровым
Мальчишка скрывался на родительской даче.
Мальчишка скрывался на родительской даче.
В Волгограде полиция нашла без вести пропавшего 15-летнего подростка.
Напомним, мальчик пропал днем 18 апреля. После ссоры с родителями он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Мобильный телефон мальчишки тоже был выключен.
Родители поначалу пытались найти его самостоятельно, но когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью в правоохранительные органы.
Поиски подростка продолжались два дня. Стражи порядка отрабатывали все возможные версии исчезновения подростка — он раньше уже уходил из дома, но не на столь долгий срок.
В пятницу, 20 апреля, подросток был найден. Все это время он скрывался на принадлежащей родителям даче. Сейчас с ним работают инспекторы отдела ПДН. Им предстоит выяснить причину ухода ребенка из дома. Кроме того, с ним и его родителями полицейские проведут профилактическую беседу.