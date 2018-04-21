В Костанайской области мужчина погиб в ДТП
Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу.
Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу.
ДТП произошло днем 20 апреля в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
19-летний водитель, управляя автомашиной марки Volkswagen, направлялся со стороны поселка Затобольск в сторону поселка Октябрьский по сарыкольской трассе.
«В это время 38-летний водитель внедорожника Toyota, не убедившись в безопасности совершения маневра, решил обогнать впереди едущий Volkswagen, совершил с ним столкновение», — сообщили в ДВД Костанайской области.
В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия. Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу. В автомашине Volkswagen никто не пострадал.