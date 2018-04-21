Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:35 (мск), источник: Zakon.kz

В Костанайской области мужчина погиб в ДТП

Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу.

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло днем 20 апреля в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

19-летний водитель, управляя автомашиной марки Volkswagen, направлялся со стороны поселка Затобольск в сторону поселка Октябрьский по сарыкольской трассе.

«В это время 38-летний водитель внедорожника Toyota, не убедившись в безопасности совершения маневра, решил обогнать впереди едущий Volkswagen, совершил с ним столкновение», — сообщили в ДВД Костанайской области.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия. Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу. В автомашине Volkswagen никто не пострадал.

Все новости региона
 Бишимбаев сложил полномочия руководителя ассоциации "Болашак"
Определено точное количество погибших в «Зимней вишне»
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь