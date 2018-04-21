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11:34 (мск), источник: Actualitati.md

По факту возгорания в ТЦ Lunedor открыто уголовное дело

Столичная полиция считает, что пожар в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир — это дело рук неизвестного поджигателя.

Источник: Actualitati.md

По факту пожара столичной полицией был возбужден уголовный процесс по статье 197 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правоохранительные органы ведут расследование, полиция не называет точную причину возгорания.

Напоминаем, что вчера, 20 апреля, в торговом центре начался сильнейший пожар. Выгорело примерно 1 500 квадратных метров площади центра, люди не пострадали. Это уже второй сильный пожар в торговом центре Lunedor: первый произошел в начале прошлого года. Тогда специалисты заявили, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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По факту возгорания в ТЦ Lunedor открыто уголовное дело
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