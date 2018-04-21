По факту возгорания в ТЦ Lunedor открыто уголовное дело

По факту пожара столичной полицией был возбужден уголовный процесс по статье 197 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правоохранительные органы ведут расследование, полиция не называет точную причину возгорания.

Напоминаем, что вчера, 20 апреля, в торговом центре начался сильнейший пожар. Выгорело примерно 1 500 квадратных метров площади центра, люди не пострадали. Это уже второй сильный пожар в торговом центре Lunedor: первый произошел в начале прошлого года. Тогда специалисты заявили, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.