В Кишиневе в кафе обворовывают посетителей

Как сообщили в субботу в управлении полиции Кишинева, молодой человек орудовал в кафе. Одно из преступлений, которое он совершил в заведении, расположенном на бульваре Штефана чел Маре, зафиксировала камера видеонаблюдения. Тогда он вытащил из куртки посетителя документы, банковские карты и деньги, в общей сложности нанеся ущерб потерпевшему в 3140 леев.