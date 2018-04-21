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12:27 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе в кафе обворовывают посетителей

Серию подобных преступлений раскрыли полицейские — подозреваемый задержан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Правоохранительные органы молдавской столицы задержали 29-летнего кишиневца, подозреваемого в совершении пяти краж.

Как сообщили в субботу в управлении полиции Кишинева, молодой человек орудовал в кафе. Одно из преступлений, которое он совершил в заведении, расположенном на бульваре Штефана чел Маре, зафиксировала камера видеонаблюдения. Тогда он вытащил из куртки посетителя документы, банковские карты и деньги, в общей сложности нанеся ущерб потерпевшему в 3140 леев.

Другой эпизод произошел в кафе на улице Ливиу Деляну. Тогда злоумышленник воспользовался невнимательностью мужчины и украл у него кошелек, в котором было почти 3,5 тысячи леев.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения.

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