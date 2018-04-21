Водитель BMW спровоцировал массовую аварию в Воронеже: 3 человека в больнице

Авария с участием трех иномарок произошла в Воронеже на улице Тиханкина по дороге в Репное в 7:30 субботы, 21 апреля. В ДТП пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительным данным, 30-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем Nissan Tiida под управлением 20-летнего воронежца. Nissan ударился об отбойник и опрокинулся на бок. Затем BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford, за рулем которого был 27-летний местный житель. Водители Ford и BMW, а также пассажир BMW попали в больницу.