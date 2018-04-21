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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Людей эвакуировали из новосибирской «Ленты» из-за странного предмета

Посетители сообщили о нем охранникам и они включили пожарную тревогу.

Источник: Reuters

Торговый центр «Лента» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске эвакуировали днем в субботу, 21 апреля. Прозвучала пожарная тревога и люди вышли на улицу.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что причиной тревоги стало не возгорание или задымление, а подозрительный предмет. Один из подписчиков написал в комментариях.

— В 40-ой кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет. Банка, обернутая полиэтиленовым пакетом и скотчем. Девушка позвонила охране, мы дальше пошли за покупками. Минут через пять прозвучала пожарная сигнализация. Хотел вещи забрать, но эти кабинки опечатаны, и охрана никого не пускала, — сообщил Стас Самосенко.

В пресс-службе Главного управления МВД по области «Комсомольской правде» эту информацию подтвердили, сказав, что сотрудники полиции оперативно проверили подозрительный предмет, после людей впустили в здание.

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