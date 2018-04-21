Людей эвакуировали из новосибирской «Ленты» из-за странного предмета

Источник: Reuters

Торговый центр «Лента» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске эвакуировали днем в субботу, 21 апреля. Прозвучала пожарная тревога и люди вышли на улицу.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что причиной тревоги стало не возгорание или задымление, а подозрительный предмет. Один из подписчиков написал в комментариях.

— В 40-ой кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет. Банка, обернутая полиэтиленовым пакетом и скотчем. Девушка позвонила охране, мы дальше пошли за покупками. Минут через пять прозвучала пожарная сигнализация. Хотел вещи забрать, но эти кабинки опечатаны, и охрана никого не пускала, — сообщил Стас Самосенко.