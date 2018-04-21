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13:20 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Директор «Сайменского канала» задержан по подозрению в мошенничестве

Около девяти миллионов рублей, выделенных на ремонт навигационного оборудования Сайменского фарватера, осели в карманах мошенников — Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления сотрудники ведомства и Пограничного управления ФСБ задержали руководителя госучреждения «Сайменский канал» и директора одной из коммерческих фирм. По данным следствия, в середине лета прошлого года был заключён контракт на ремонт одного из навигационных знаков. Сумма, указанная в договоре, многократно превышала необходимую. Более того, знак вообще не нуждался в ремонте. Тем не менее деньги были переведены на счет подрядчика.

Фигурантов уголовного дела трое, всем уже предъявлены обвинения. Глава госучреждения «Сайменский канал» под стражей, остальные под домашним арестом.

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