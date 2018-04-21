Жильцов общежития в Левобережном районе Воронежа эвакуировали из-за пожара

Спасатели получили сообщение о возгорании в 2:47. Огонь потушили в 3:27. ЧП обошлось без пострадавших, однако людей из общежития пришлось эвакуировать. Всего к ликвидации пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщила в редакцию РИА «Воронеж» жительница дома № 16 Елена Зацепина, ночью в здании загорелся холл на втором этаже. Холл и лестничные площадки со второго по четвертый этаж выгорели. Из-за того, что огонь повредил коммуникации, жильцы дома остались без электричества и горячей воды. По ее словам, пожарная сигнализация при возгорании не сработала.