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20:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жильцов общежития в Левобережном районе Воронежа эвакуировали из-за пожара

ЧП случилось на улице Туполева.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел в общежитии на улице Туполева, 16 ночью субботы, 21 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Жителей здания пришлось эвакуировать по лестнице пожарной машины.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 2:47. Огонь потушили в 3:27. ЧП обошлось без пострадавших, однако людей из общежития пришлось эвакуировать. Всего к ликвидации пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщила в редакцию РИА «Воронеж» жительница дома № 16 Елена Зацепина, ночью в здании загорелся холл на втором этаже. Холл и лестничные площадки со второго по четвертый этаж выгорели. Из-за того, что огонь повредил коммуникации, жильцы дома остались без электричества и горячей воды. По ее словам, пожарная сигнализация при возгорании не сработала.

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