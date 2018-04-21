Смертельное ДТП из-за попытки обгона произошло в Костанайской области
Авария произошла днем 20 апреля, передает региональный портал alau.kz.
Авария произошла днем 20 апреля, передает региональный портал alau.kz.
Авария произошла днем 20 апреля, передает региональный портал alau.kz.
19-летний водитель, управляя автомашиной марки «Фольксваген», направлялся со стороны поселка Затобольск в сторону поселка Октябрьский по Срыкольской трассе.
«В это время 38-летний водитель внедорожника “Тойота”, не убедившись в безопасности совершения маневра, решил обогнать впереди едущий “Фольксваген”, совершил с ним столкновение», — сообщили в ДВД.
В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. Пассажир внедорожника госпитализирован в областную больницу. В автомашине «Фольксваген» никто не пострадал.