Проверят обстоятельства смерти пермяка, к которому слишком долго ехали врачи

Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, проводится проверка по факту смерти мужчины вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи. 5 марта родные пожилого пермяка вызвали скорую, однако бригаду пришлось ждать более двух часов. В итоге врачи всё-таки приехали, но пенсионер умер в тот же день от аневризмы аорты.