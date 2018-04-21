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13:42 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: в Минске горел склад опытно-механического завода

По данным спасателей, полезного имущества на складе не было, загорелся строительный мусор. Смотрите на видео кадры пожара.

Источник: Sputnik.by

Клубы черного дыма могли наблюдать утром в субботу жители микрорайона Зеленый Луг. Пожар возник на территории Опытно-механического завода, расположенного по улице Лукьяновича в Минске.

Очевидцы, которые находились рядом с заводом, могли наблюдать открытое пламя. Оперативно прибывшие на место пожара спасатели локализовали возгорание, а затем в течение четырех минут ликвидировали пожар.

Во время загрузки произошла ошибка.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло на складе. Горел строительный мусор. Пострадавших нет.

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