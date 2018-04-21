Видеофакт: в Минске горел склад опытно-механического завода

Источник: Sputnik.by

Клубы черного дыма могли наблюдать утром в субботу жители микрорайона Зеленый Луг. Пожар возник на территории Опытно-механического завода, расположенного по улице Лукьяновича в Минске.

Очевидцы, которые находились рядом с заводом, могли наблюдать открытое пламя. Оперативно прибывшие на место пожара спасатели локализовали возгорание, а затем в течение четырех минут ликвидировали пожар.

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