Видеофакт: в Минске горел склад опытно-механического завода
По данным спасателей, полезного имущества на складе не было, загорелся строительный мусор. Смотрите на видео кадры пожара.
По данным спасателей, полезного имущества на складе не было, загорелся строительный мусор. Смотрите на видео кадры пожара.
Клубы черного дыма могли наблюдать утром в субботу жители микрорайона Зеленый Луг. Пожар возник на территории
Очевидцы, которые находились рядом с заводом, могли наблюдать открытое пламя. Оперативно прибывшие на место пожара спасатели локализовали возгорание, а затем в течение четырех минут ликвидировали пожар.
В МЧС уточнили, что возгорание произошло на складе. Горел строительный мусор. Пострадавших нет.