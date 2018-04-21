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14:17 (мск), источник: Sputnik

Помощник хокима в Узбекистане задержан при получении крупной взятки

Молодой — теперь уже бывший — руководитель в Хорезме обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности по Хорезмской области пресекли преступную деятельность, связанную с мошенничеством.

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Как сообщает телеканал «Узбекистан 24», 19 апреля Умурбека Атаназарова задержали с поличным в момент получения взятки.

29-летний помощник хокима получил более 22 тысяч долларов за содействие в отправке 12 граждан на заработки в Южную Корею.

«Оперативники установили, что Атаназаров, работающий помощником хокима Кошкупырского района по вопросам границы, под предлогом содействия в отправке на работу граждан в Южную Корею обманным путем занимался вымогательством», — говорится в сюжете.

Руководитель был задержан с поличным в момент получения 8 тысяч долларов от двух граждан. В ходе дознания выяснилось, что ранее он уже получил от 12-ти граждан всего 22 тысяч 400 долларов за подобную услугу.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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