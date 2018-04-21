В Армении заявили о предотвращении взрывов

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Двое граждан Армении, причастных к группировке «Сасна црер» планировали организовать взрывы, в результате которых должны были погибнуть официальные лица страны, задержаны шесть человек, обнаружены взрывные устройства, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

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«Двое граждан, причастные к Жирайру Сефиляну и членам вооруженной группировки “Сасна црер” (захватившие летом 2016 года полицейский полк в Ереване — ИФ), создав преступное сообщество, планировали организовать взрывы на ряде транспортных участках, торговых центрах, проспектах, в результате которых должны были погибнуть ряд официальных лиц, правоохранителей. Все это должно было привести к всеобщей атмосфере страха, что должно было повлечь давление на госорганы и выполнение ими конкретных требований», — утверждают в ведомстве.

В следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 223 (создание преступной группы), ч.2 ст.35−217 (подготовка теракта организованной группой), ч.3 ст. 235 (приобретение взрывчатых веществ по предварительному сговору), ч.3 ст. 236 (изготовление взрывчатых веществ) УК Армении.

Согласно сообщению, проведено 19 обысков в квартирах и автомобилях отдельных лиц, в результате чего обнаружены детонаторы, фитили, самодельные взрывные устройства и части к ним. Шесть человек задержаны, заявляют спецслужбы.

Фоторепортаж Акции протеста в Армении

Ранее в СНБ Армении заявили, что, проанализировав текущую обстановку в республике, они сделали вывод о наличии в стране тенденций к росту террористических и радикальных проявлений.

В столице Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Саргсян в субботу выступил с призывом к диалогу, который был отвергнут оппозиционным политиком.