Людей эвакуируют из башни ОКО в «Москва-Сити»
Ранее поступила информация о задымлении в здании.
Ранее поступила информация о задымлении в здании.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 300 человек эвакуируют из башни ОКО комплекса «Москва-Сити» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Поступила информация о задымлении в комплексе “Москва-Сити”, в башне ОКО, расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду», — сказал собеседник агентства.
«По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается. Принято решение провести эвакуацию и здания», — отметил собеседник агентства.
Башня ОКО — северная башня комплекса «Москва-Сити» высотой 260 м, имеет 49 этажей. В башне находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. м.