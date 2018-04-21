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14:39 (мск), источник: ТАСС

Людей эвакуируют из башни ОКО в «Москва-Сити»

Ранее поступила информация о задымлении в здании.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 300 человек эвакуируют из башни ОКО комплекса «Москва-Сити» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация о задымлении в комплексе “Москва-Сити”, в башне ОКО, расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду», — сказал собеседник агентства.

«По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается. Принято решение провести эвакуацию и здания», — отметил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.

Башня ОКО — северная башня комплекса «Москва-Сити» высотой 260 м, имеет 49 этажей. В башне находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. м.

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