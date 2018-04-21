Людей эвакуируют из башни ОКО в «Москва-Сити»

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 300 человек эвакуируют из башни ОКО комплекса «Москва-Сити» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация о задымлении в комплексе “Москва-Сити”, в башне ОКО, расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду», — сказал собеседник агентства.

«По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается. Принято решение провести эвакуацию и здания», — отметил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.