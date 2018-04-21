В пригороде Алматы машину от удара выбросило во двор жилого дома
Один из водителей пошел на обгон в запрещенном месте, что привело к аварии.
Один из водителей пошел на обгон в запрещенном месте, что привело к аварии.
Напротив поселка Кыргауылды произошло ДТП с участием Honda
По словам очевидцев, машины двигались по Верхней Каскеленской трассе в западную сторону. Впереди ехала Honda, за ней трактор, за трактором Mitsubishi.
Напротив поселка Кыргауылды, водитель Mitsubishi, не разобравшись в ситуации на дороге, пошел на обгон. И как раз в этот момент, водитель Honda решил повернуть налево.
Pajero на высокой скорости протаранил Honda, которую от удара отбросило на 15 метров.
Mitsubishi также отбросило в сторону. Машина, врезавшись в забор частного жилого дома скатилась вниз, где уткнулась в дерево.
Водитель Хонды госпитализирован.