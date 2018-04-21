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14:53 (мск), источник: Zakon.kz

В пригороде Алматы машину от удара выбросило во двор жилого дома

Один из водителей пошел на обгон в запрещенном месте, что привело к аварии.

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Напротив поселка Кыргауылды произошло ДТП с участием Honda HR-V и Mitsubishi Pajero, передает корреспондент zakon.kz.

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По словам очевидцев, машины двигались по Верхней Каскеленской трассе в западную сторону. Впереди ехала Honda, за ней трактор, за трактором Mitsubishi.

Напротив поселка Кыргауылды, водитель Mitsubishi, не разобравшись в ситуации на дороге, пошел на обгон. И как раз в этот момент, водитель Honda решил повернуть налево.

Pajero на высокой скорости протаранил Honda, которую от удара отбросило на 15 метров.

Mitsubishi также отбросило в сторону. Машина, врезавшись в забор частного жилого дома скатилась вниз, где уткнулась в дерево.

Водитель Хонды госпитализирован.

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