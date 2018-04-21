Информация о возгорании в башне ОКО в «Москва-Сити» не подтвердилась

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения не обнаружили возгорания в башне ОКО комплекса «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили весь комплекс, ничего не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в здании комплекса вовремя сработала система оповещения и дымоудаления.

Ранее источник ТАСС сообщил, что из здания ОКО из-за задымления проводилась эвакуация.

«Задымление наблюдалось на 6−7 этажах», — сказал источник. По его словам, из башни вывели около 300 человек.