Информация о возгорании в башне ОКО в «Москва-Сити» не подтвердилась
Из здания эвакуировали около 300 человек.
Из здания эвакуировали около 300 человек.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/.
«Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили весь комплекс, ничего не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
Ранее источник ТАСС сообщил, что из здания ОКО
«Задымление наблюдалось на 6−7 этажах», — сказал источник. По его словам, из башни вывели около 300 человек.
Башня ОКО — северная башня комплекса «Москва-Сити» высотой 260 метров, имеет 49 этажей. В ней находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. метров.