Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Россия изучает переданные Сирией «умные» американские ракеты
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
17Time 100
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
15:33 (мск), источник: ТАСС

Информация о возгорании в башне ОКО в «Москва-Сити» не подтвердилась

Из здания эвакуировали около 300 человек.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения не обнаружили возгорания в башне ОКО комплекса «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили весь комплекс, ничего не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в здании комплекса вовремя сработала система оповещения и дымоудаления.

Ранее источник ТАСС сообщил, что из здания ОКО из-за задымления проводилась эвакуация.

«Задымление наблюдалось на 6−7 этажах», — сказал источник. По его словам, из башни вывели около 300 человек.

Башня ОКО — северная башня комплекса «Москва-Сити» высотой 260 метров, имеет 49 этажей. В ней находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. метров.

Все новости региона
 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Спецслужбы предотвратили теракты в Армении
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь