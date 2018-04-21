ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Ставрополе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении теракта в Ставропольском крае.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении теракта в Ставропольском крае.
Согласно распространенному ФСБ сообщению, теракты планировал устроить сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
«Присягнув ее главарю Абу Бакру
Согласно сообщению ФСБ, в ходе задержания исламист оказал сотрудникам вооруженное сопротивления и был убит. «На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему,