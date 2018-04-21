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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Ставрополе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении теракта в Ставропольском крае.

Источник: РИА "Новости"

Согласно распространенному ФСБ сообщению, теракты планировал устроить сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

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«Присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — отмечает ФСБ. «Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», — уточняет спецслужба.

Согласно сообщению ФСБ, в ходе задержания исламист оказал сотрудникам вооруженное сопротивления и был убит. «На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, флаг международной террористической организации “Исламское государство”, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю», — отмечает ФСБ.

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