Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
Это очень смешно: записки молодого папы
Как выглядит типичный английский дом (фото)
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Россия изучает переданные Сирией «умные» американские ракеты
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
18:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибирячка скончалась во время родов в роддоме Новосибирска

У жительницы Новосибирска осталось четверо детей.

В роддоме новосибирского Академгородка скончалась при родах жительница Новосибирска. Об этом сообщает НГС со ссылкой на родственников погибшей, которые проживают за границей. Они сообщили в социальных сетях о произошедшем.

Женщина умерла вчера, 20 апреля. Родственники погибшей рассказали, что женщина находилась в этом роддоме около десяти дней. Также сообщается, что во время родов у женщины упало давление, после чего ей начали делать кесарево. Затем возник стремительный сепсис и заражение крови, отёк лёгких и многое другое. Несколько часов сибирячка провела в коме, а затем умерла. Родные рассказали, что женщина наблюдалась у гинеколога всю беременность, и никаких осложнений у нее не было.

У погибшей осталось четверо детей, в том числе новорожденный мальчик, которого медики спасли.

В ЦКБ СО РАН пока никак не прокомментировали ситуацию, а в СКР НСО сообщили, что пока не могут по данной ситуации озвучить никакую информацию.

Все новости региона
Сезон охоты на людей.Как спастись от клеща?
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь