Сибирячка скончалась во время родов в роддоме Новосибирска

В роддоме новосибирского Академгородка скончалась при родах жительница Новосибирска. Об этом сообщает НГС со ссылкой на родственников погибшей, которые проживают за границей. Они сообщили в социальных сетях о произошедшем.

Женщина умерла вчера, 20 апреля. Родственники погибшей рассказали, что женщина находилась в этом роддоме около десяти дней. Также сообщается, что во время родов у женщины упало давление, после чего ей начали делать кесарево. Затем возник стремительный сепсис и заражение крови, отёк лёгких и многое другое. Несколько часов сибирячка провела в коме, а затем умерла. Родные рассказали, что женщина наблюдалась у гинеколога всю беременность, и никаких осложнений у нее не было.