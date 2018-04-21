В Гусеве взорвался гироскутер

Случай в Гусеве стоит в ряду печальных происшествий, связанных с эксплуатацией так называемых ховербодов. Гироскутеры на которых катаются подростки взрываются даже под ногами, в США из-за возгорания ховерборда в штате Пенсильвания сгорел дом и погибла трёхлетняя девочка. В России гироскутеры свободно продаются в интернете.

По словам Андрея Зуева, взрыв произошёл на цокольном этаже. Гироскутер стоял на зарядке, примерно 10−15 минут. В доме услышали громкий хлопок.

Гироскутер купили летом прошлого года в одном из интернет-магазинов. Испытания во дворе ховерборд прошёл успешно.

Устройство заряжается от обычной сети 220 вольт, никаких специальных условий, связанных с хранением хаверборда, например, вне дома не существует. Однако, множество видеороликов в сети показывают, как взрываются и воспламеняются гироскутеры.