В Гусеве взорвался гироскутер

Случай в Гусеве стоит в ряду печальных происшествий, связанных с эксплуатацией так называемых ховербодов. Гироскутеры на которых катаются подростки взрываются даже под ногами, в США
По словам Андрея Зуева, взрыв произошёл на цокольном этаже. Гироскутер стоял на зарядке, примерно 10−15 минут. В доме услышали громкий хлопок.
Гироскутер купили летом прошлого года в одном из
Устройство заряжается от обычной сети 220 вольт, никаких специальных условий, связанных с хранением хаверборда, например, вне дома не существует. Однако, множество видеороликов в сети показывают, как взрываются и воспламеняются гироскутеры.
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