Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Визажист превращается в мульт-героинь с помощью хиджаба
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
20:04 (мск), источник: Вести - Калининград

В Гусеве взорвался гироскутер

Из-за возгорания после взрыва гироскутера молодая семья рисковала лишиться крыши над головой.

Случай в Гусеве стоит в ряду печальных происшествий, связанных с эксплуатацией так называемых ховербодов. Гироскутеры на которых катаются подростки взрываются даже под ногами, в США из-за возгорания ховерборда в штате Пенсильвания сгорел дом и погибла трёхлетняя девочка. В России гироскутеры свободно продаются в интернете.

По словам Андрея Зуева, взрыв произошёл на цокольном этаже. Гироскутер стоял на зарядке, примерно 10−15 минут. В доме услышали громкий хлопок.

Гироскутер купили летом прошлого года в одном из интернет-магазинов. Испытания во дворе ховерборд прошёл успешно.

Устройство заряжается от обычной сети 220 вольт, никаких специальных условий, связанных с хранением хаверборда, например, вне дома не существует. Однако, множество видеороликов в сети показывают, как взрываются и воспламеняются гироскутеры.

В интернет-магазине не спешат возмещать ущерб от взрывоопасной игрушки. Хотя, подобные случаи во многих странах становятся предметом многомиллионных исков к производителям электронных устройств. Наталья и Андрей задумываются об установке пожарной сигнализации, и о том, чтобы застраховать имущество и дом.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В МИД прокомментировали иск демпартии США против России
Число пострадавших во время урагана в Москве возросло до 12
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь