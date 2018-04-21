Маршрутка и три авто столкнулись в Кишиневе: последствия аварии
Смотрите на видео корреспондента Sputnik последствия массового ДТП у остановки общественного транспорта в Кишиневе.
Смотрите на видео корреспондента Sputnik последствия массового ДТП у остановки общественного транспорта в Кишиневе.
В ДТП попали микроавтобус № 152 и три легковых автомобиля. На место происшествия подъехали патрульные, пожарные и скорая помощь. По меньшей мере, одной женщине, пассажирке маршрутки, потребовалась госпитализация. Самостоятельно она двигаться не могла, ее погрузили на каталку. Еще одного мужчину, водителя, также отвезут в больницу.
Сейчас в указанной зоне работает патруль и образовалась большая пробка.
Как сообщают очевидцы, первоначально там произошла авария троллейбуса и легкового автомобиля. В
Полиции предстоит выяснить, что произошло на самом деле.