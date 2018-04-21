Маршрутка и три авто столкнулись в Кишиневе: последствия аварии

Источник: Sputnik.md

В ДТП попали микроавтобус № 152 и три легковых автомобиля. На место происшествия подъехали патрульные, пожарные и скорая помощь. По меньшей мере, одной женщине, пассажирке маршрутки, потребовалась госпитализация. Самостоятельно она двигаться не могла, ее погрузили на каталку. Еще одного мужчину, водителя, также отвезут в больницу.

Сейчас в указанной зоне работает патруль и образовалась большая пробка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kMqhuig7cvY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают очевидцы, первоначально там произошла авария троллейбуса и легкового автомобиля. В какой-то момент водитель микроавтобуса решил совершить обгон, но врезался в другое авто. По другим данным, на встречную полосу выехал Mercedes, врезавшийся в два других легковых автомобиля, которые влетели в маршрутку.