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17:27 (мск), источник: Sputnik.md

Маршрутка и три авто столкнулись в Кишиневе: последствия аварии

Смотрите на видео корреспондента Sputnik последствия массового ДТП у остановки общественного транспорта в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

В ДТП попали микроавтобус № 152 и три легковых автомобиля. На место происшествия подъехали патрульные, пожарные и скорая помощь. По меньшей мере, одной женщине, пассажирке маршрутки, потребовалась госпитализация. Самостоятельно она двигаться не могла, ее погрузили на каталку. Еще одного мужчину, водителя, также отвезут в больницу.

Сейчас в указанной зоне работает патруль и образовалась большая пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают очевидцы, первоначально там произошла авария троллейбуса и легкового автомобиля. В какой-то момент водитель микроавтобуса решил совершить обгон, но врезался в другое авто. По другим данным, на встречную полосу выехал Mercedes, врезавшийся в два других легковых автомобиля, которые влетели в маршрутку.

Полиции предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

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