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17:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стена двухэтажного жилого дома обрушилась в Петропавловске

Жильцов аварийного дома должны были расселить в 2020 году.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. В Петропавловске обрушилась стена двухэтажного жилого дома, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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ЧП произошло в микрорайоне Береке (Бензострой). Около 15 часов обрушилась стена шлакоблочного дома по улице Уральская, 4. На место выехали спасатели, полицейские, служба пожаротушения и представители местных исполнительных органов.

Как рассказали агентству сами жильцы, дом 1954 года постройки был признан аварийным в 2014 году, жильцов обещали расселить в 2020 году.

Всего в доме восемь квартир, из них жилые только три, пять — пустовали. Всего в аварийном здании проживали 13 человек, на момент обрушения в доме находились восемь человек, в том числе двое детей, все они были эвакуированы.

По официальным данным, никто при обрушении 10 квадратных метров стены не пострадал. В настоящее время здание оцеплено, жильцов внутрь не пускают.

Аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов побывал на месте ЧП. Он пообещал предоставить жильцам временное жилье, пока работают комиссия и специальные службы.

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