Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
17:36 (мск), источник: ТАСС

Три человека пострадали на юго-западе Москвы из-за упавшего дерева

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате падения дерева на Сумской улице на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Три человека пострадали в результате падения на них дерева на Сумской улице», — сказал собеседник агентства.

На месте находится бригада скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ближайшие часы в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился к жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. В своем Twitter мэр сообщил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.

Гидрометцентр также выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье.

Все новости региона
 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь