Три человека пострадали на юго-западе Москвы из-за упавшего дерева

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате падения дерева на Сумской улице на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Три человека пострадали в результате падения на них дерева на Сумской улице», — сказал собеседник агентства.

На месте находится бригада скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ближайшие часы в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился к жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. В своем Twitter мэр сообщил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.