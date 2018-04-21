По меньшей мере пять человек пострадали в результате непогоды в Москве

На данный момент известно о пятерых пострадавших, все они совершеннолетние и госпитализированы в больницы. В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит.
Он добавил, что еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево, в Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели.
Дальнейшая информация уточняется.
В столичном регионе действует штормовое предупреждение, объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за усиления ветра.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.
Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России.