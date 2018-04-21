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17:47 (мск), источник: Интерфакс

По меньшей мере пять человек пострадали в результате непогоды в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Несколько человек пострадали из-за разыгравшейся в столице непогоды, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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На данный момент известно о пятерых пострадавших, все они совершеннолетние и госпитализированы в больницы. В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит.

Он добавил, что еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево, в Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели.

Дальнейшая информация уточняется.

В столичном регионе действует штормовое предупреждение, объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за усиления ветра.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.

Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России.

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