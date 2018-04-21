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18:08 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших от непогоды в Москве возросло до 12

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — 12 человек пострадали в результате разыгравшейся в Москве непогоды, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.

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«На данный момент известно о 12 пострадавших», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями МЧС и московских властей.

Московский метрополитен начал предупреждать пассажиров о непогоде по громкой связи, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Стихия обрушилась на Москву вечером в субботу. Ранее спасатели объявляли в столице «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающегося на Москву сильного ветра.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.

Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России. Ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.

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