Число пострадавших от непогоды в Москве возросло до 12
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — 12 человек пострадали в результате разыгравшейся в Москве непогоды, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — 12 человек пострадали в результате разыгравшейся в Москве непогоды, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.
«На данный момент известно о 12 пострадавших», — сказал собеседник агентства.
Московский метрополитен начал предупреждать пассажиров о непогоде по громкой связи, сообщает корреспондент «Интерфакса».
Стихия обрушилась на Москву вечером в субботу. Ранее спасатели объявляли в столице «оранжевый» уровень опасности
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными в условиях ухудшения погоды.
Экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с выпустило также столичное управление МЧС России. Ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.