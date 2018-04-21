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18:26 (мск), источник: Интерфакс

На юго-западе Москвы ураганным ветром сорвало крышу жилого дома

В столице действует штормовое предупреждение, ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.

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Источник: Интерфакс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Ветер сорвал часть крыши с жилого дома на юго-западе Москвы. Как сообщил корреспондент «Интерфакса», один из кусков металлической кровли упал на припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел близ дома № 15 на Проспекте Вернадского.

В субботу в Москве действует штормовое предупреждение. Столичные власти и спасательные службы призывают горожан соблюдать осторожность, избегая рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

Во второй половине дня в регионе началась гроза с сильным ветром.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, уже известно о 12 пострадавших.

«Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности, продлен на территории Москвы, Подмосковья и нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) до 22 апреля. Ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.

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