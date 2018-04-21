На юго-западе Москвы ураганным ветром сорвало крышу жилого дома
В столице действует штормовое предупреждение, ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.
В столице действует штормовое предупреждение, ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Ветер сорвал часть крыши с жилого дома на
Инцидент произошел близ дома № 15 на Проспекте Вернадского.
В субботу в Москве действует штормовое предупреждение. Столичные власти и спасательные службы призывают горожан соблюдать осторожность, избегая рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.
Во второй половине дня в регионе началась гроза с сильным ветром.
«Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности, продлен на территории Москвы, Подмосковья и нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) до 22 апреля. Ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.