Акимат Шахтинска обязали выплатить компенсацию за смерть девочки

Источник: Zakon.kz

Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда подержала решение суда первой инстанции о том, что вина чиновников в смерти двухлетней девочки на карусели присутствует, передает Bnews.kz.

Юристы государственных органов ссылались на металлический забор и цепочку, которые, по их мнению, служили достаточной мерой для предотвращения проникновений на территорию аттракциона «Лебеди». Однако председательствующая по делу Рыскуль Исабекова, посовещавшись, поддержала решение суда первой инстанции.

«Суд установил: по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть малолетней Варвары Переседовой в парке, более двух лет велось досудебное расследование, сроки производства по уголовному делу неоднократно прерывались и производство прекращалось, в связи с чем в адрес руководства МВД, Генеральной прокуратуры, Администрации Президента неоднократно направлялись жалобы. В результате незаконно принятые процессуальные решения отменялись. В итоге уголовное дело в отношении контролера аттракциона было прекращено в связи с истечением срока давности… При эксплуатации аттракциона выявлены грубейшие нарушения законодательства», — указала при оглашении постановления судья апелляционной коллегии Рыскуль Исабекова.

Пять миллионов тенге компенсации за моральные страдания родителям ребенка судья посчитала достаточной суммой, хотя они просили взыскать 15 миллионов тенге.

«После смерти малолетней дочери и по настоящее время истцы испытывают сильные нравственные страдания, эмоциональные переживания, в том числе чувство отчаяния, состояние дискомфорта, подавленности и осознание безнаказанности виновных лиц. До рождения дочери Варвары супруги Переседовы в течение 12 лет не могли иметь детей, попытки были безрезультатными. Варвара была долгожданным ребенком. Проанализировав материалы, суд апелляционной инстанции считает, что размер компенсации морального вреда по 2 500 000 тенге каждому родителю соответствует требованиям закона. Апелляционная судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта», — огласила решение судья Исабекова.