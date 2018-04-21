Полиция представила новые подробности массовой аварии в Кишиневе
Правоохранительные органы сообщили о шестерых пострадавших в результате произошедшего 21 апреля ДТП.
Правоохранительные органы сообщили о шестерых пострадавших в результате произошедшего 21 апреля ДТП.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Шестеро человек пострадали в результате столкновения пяти автомобилей рядом с остановкой общественного транспорта у цирка в Кишиневе. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.
Авария произошла в субботу в 15.35. По данным полиции, водитель автомобиля Mazda врезался в троллейбус № 24, затем вылетел в микроавтобус № 152, после чего столкнулся еще с двумя легковыми авто Volkswagen Golf и Mercedes.
«В результате пострадали шесть человек в возрасте от 21 года до 62 лет. Их доставили в Больницу скорой помощи», — уточнили в полиции.
По данным медиков, госпитализация потребовалась четырем из пострадавших — трем мужчинам и женщине. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. У пациентов диагностированы