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18:35 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция представила новые подробности массовой аварии в Кишиневе

Правоохранительные органы сообщили о шестерых пострадавших в результате произошедшего 21 апреля ДТП.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Шестеро человек пострадали в результате столкновения пяти автомобилей рядом с остановкой общественного транспорта у цирка в Кишиневе. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.

Авария произошла в субботу в 15.35. По данным полиции, водитель автомобиля Mazda врезался в троллейбус № 24, затем вылетел в микроавтобус № 152, после чего столкнулся еще с двумя легковыми авто Volkswagen Golf и Mercedes.

«В результате пострадали шесть человек в возрасте от 21 года до 62 лет. Их доставили в Больницу скорой помощи», — уточнили в полиции.

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По данным медиков, госпитализация потребовалась четырем из пострадавших — трем мужчинам и женщине. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Жизням пострадавших, как говорят врачи, ничто не угрожает.

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