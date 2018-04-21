Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
Это очень смешно: записки молодого папы
«Он очень агрессивный человек»: экс-президент США о Путине
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
18:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Кишиневец совершил целую серию краж в столице

Теперь он либо заплатит крупный штраф, либо отправится за решетку.

Источник: Комсомольская правда

Полиция столичного сектора Буюканы задержала 29-летнего кишиневца, которого подозревают в совершении пяти различных краж. Подозреваемый попал в объектив камеры наблюдения одного из кишиневских заведений, когда вытаскивал из куртки личные документы, деньги и банковские карты. Его действия нанесли потерпевшему материальный ущерб в размере 3140 леев.

Еще одно схожее преступление было совершено в другом заведении Кишинева: злоумышленник воспользовался невнимательностью одного из посетителей и похитил из его куртки кошелек с деньгами и личными документами, чем нанес ему материальный ущерб в размере 3470 леев. Сейчас подозреваемый находится на свободе, ведется следствие. Если его признают виновным, он рискует оказаться за решеткой на срок до 2 лет, либо его оштрафуют.

Все новости региона
В МИД прокомментировали иск демпартии США против России
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Кудрин: Не надо компенсировать миллиардерам потери от санкций
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Семья-копилка: кто в доме финансам хозяин
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Загадочные спирали в небе озадачили жителей Казахстана (фото) Жители Риддера делятся снимками загадочной спирали на небе.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь