Кишиневец совершил целую серию краж в столице

Полиция столичного сектора Буюканы задержала 29-летнего кишиневца, которого подозревают в совершении пяти различных краж. Подозреваемый попал в объектив камеры наблюдения одного из кишиневских заведений, когда вытаскивал из куртки личные документы, деньги и банковские карты. Его действия нанесли потерпевшему материальный ущерб в размере 3140 леев.

Еще одно схожее преступление было совершено в другом заведении Кишинева: злоумышленник воспользовался невнимательностью одного из посетителей и похитил из его куртки кошелек с деньгами и личными документами, чем нанес ему материальный ущерб в размере 3470 леев. Сейчас подозреваемый находится на свободе, ведется следствие. Если его признают виновным, он рискует оказаться за решеткой на срок до 2 лет, либо его оштрафуют.