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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Собянин сообщил о семи пострадавших в результате урагана в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали из-за непогоды в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», — написал Собянин в Twitter.

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