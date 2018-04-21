Собянин сообщил о семи пострадавших в результате урагана в Москве
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали
«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», — написал Собянин в Twitter.