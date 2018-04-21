Ураган в Москве повалил сотни деревьев
Как рассказал Сергей Собянин, госпитализированы семь человек — трое детей и четверо взрослых.
Как рассказал Сергей Собянин, госпитализированы семь человек — трое детей и четверо взрослых.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Ураган в Москве не обошелся без пострадавших, заявил мэр города Сергей Собянин.
«В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии», — написал он на своей странице в твиттере в субботу.
Собянин заявил, что городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.
Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что 12 человек пострадали в результате разыгравшейся в Москве непогоды.
В Москве и Подмосковье действует «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности
Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, по уточненным данным, сила ветра в регионе местами достигала 30м/с. «В районе Московской сельскохозяйственной академии фиксировались порывы ветра 22м/с, в районе МГУ — 25м/с, во Внуково — до 30м/с», — сказал собеседник агентства.