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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Ураган в Москве повалил сотни деревьев

Как рассказал Сергей Собянин, госпитализированы семь человек — трое детей и четверо взрослых.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Ураган в Москве не обошелся без пострадавших, заявил мэр города Сергей Собянин.

«В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии», — написал он на своей странице в твиттере в субботу.

Он уточнил, что ураган повалил в Москве сотни деревьев.

Собянин заявил, что городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что 12 человек пострадали в результате разыгравшейся в Москве непогоды.

В Москве и Подмосковье действует «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, по уточненным данным, сила ветра в регионе местами достигала 30м/с. «В районе Московской сельскохозяйственной академии фиксировались порывы ветра 22м/с, в районе МГУ — 25м/с, во Внуково — до 30м/с», — сказал собеседник агентства.

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