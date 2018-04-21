Собянин предупредил о повторном усилении ветра в Москве с 20 часов

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», — написал мэр в Twitter.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана в больницы доставлены трое детей и четверо взрослых, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев, городские службы приступили к ликвидации последствий, написал он в Twitter.