Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
20:10 (мск), источник: ТАСС

Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

По уточненным данным, уничтожены девять бандитов.

ТАСС, 21 апреля. Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы.
НАК

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение. По информации НАК, боевики планировали теракт на первомайские праздники.

Читайте также
ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Ставрополе

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно- террористический акт на первомайские праздники», — уточнили НАК.

По решению начальника управления ФСБ России по Дагестану в субботу проведена контртеррористическая операция на территории Дербентского района и в Дербенте. «В настоящее время продолжатся необходимые оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в НАК.

 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
В МИД прокомментировали иск демпартии США против России
Число пострадавших во время урагана в Москве возросло до 12
В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной
Сирия и Крым подписали меморандум на 62 млрд рублей
Госдеп сообщил о пытках и коррупции на Украине и в Крыму
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь