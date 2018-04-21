Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники
По уточненным данным, уничтожены девять бандитов.
По уточненным данным, уничтожены девять бандитов.
ТАСС, 21 апреля. Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение. По информации НАК, боевики планировали теракт на первомайские праздники.
«В ходе проведения
По решению начальника управления ФСБ России по Дагестану в субботу проведена контртеррористическая операция на территории Дербентского района и в Дербенте. «В настоящее время продолжатся необходимые оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в НАК.