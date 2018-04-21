Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

ТАСС, 21 апреля. Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы. НАК

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение. По информации НАК, боевики планировали теракт на первомайские праздники.

Читайте также ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Ставрополе

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно- террористический акт на первомайские праздники», — уточнили НАК.