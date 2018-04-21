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21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Ребенок погиб при урагане в Москве

Девочка, пострадавшая во время урагана в Москве, скончалась в больнице. Она находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти, сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что количество травмированных во время шторма увеличилось до 12 человек. Ранее в субботу градоначальник отметил, что в клиники доставили трех детей и четверых взрослых.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», — написал Собянин.

Ураган начался в центральной части России днем 21 апреля. В результате в Москве и Подмосковье были повалены сотни деревьев, передает РИА Новости. Городские службы занимаются устранением последствий непогоды.

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