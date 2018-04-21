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21:40 (мск), источник: Tengrinews

Очевидец об оползне на Кольсае: «Гора начала раскалываться, был грохот и гул»

Стали известны подробности сдвига горной массы близ озера Кольсай в Алматинской области.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Первый очевидец происшествия — пастух Меллат Сагадатулы — рассказал Tengrinews.kz, что происходило в то утро.

«19 апреля я встал рано утром, чтобы прогнать скот в горы. Бросив взор, увидел как гора начала раскалываться, все происходило на фоне грохота и гула. Были слышны звуки камней. Я испугался, но решил предупредить сельского акима. Когда я ему сообщил, он конечно не поверил. По прошествии 20 минут он приехал вместе с заместителем Национального парка “Кольсай колдеры”. Нам было велено срочно эвакуироваться. Что мы и сделали», — рассказал первый свидетель происшествия, который работает пастухом Меллат Сагадатулы.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, сейчас на месте организовано дежурство и перекрыто движение в сторону озера нижний Кольсай.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуацию на месте происшествия прокомментировал глава ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК Токтар Баймолдаев. По его словам, сейчас скорость передвижения горной массы составляет от четырех до одного метра в час.

«Объем оползня на 21 апреля составляет более 50 миллионов кубов, длина 1700 метров, ширина составляет 900 метров. Горная масса движется к руслу реки Кольсай. Есть угроза перекрытия русла реки, что может повлечь за собой образования нового озера. Сейчас предусматриваются все инженерные мероприятия для недопущения подобного случая. Если даже горная масса все же перекроют русла реки, то нами прорабатываются пути выпуска воды, путем применения тяжелой техники и взрывных работ. Для этого привлечены специалисты Казгидрологии, Казвзрывпрома и других проектных институтов. Сейчас нет никакой опасности для населенных пунктов, но перекрыты дорога на Кольсайские озера», — подытожил Токтар Баймолдаев.

В свою очередь в акимате области сообщили, что на месте происшествия мобилизуются коммунальная техника и сотрудники ведомства. О ситуации на месте ежечасно докладывается акиму области. Проводится визуальный осмотр с применением авиации.

Как сообщалось ранее, сошедший близ Кольсая оползень завалил 400 метров автодороги на озеро и четыре опоры линий электропередач. Без электроснабжения остались местные зоны отдыха.

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