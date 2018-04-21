По Новой Москве прошла вторая волна урагана
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вторая волна урагана прошла по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, их работу восстановят за два часа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вторая волна урагана прошла по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, их работу восстановят за два часа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.
Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали