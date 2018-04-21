В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана

«Один из них в результате несчастного случая умер на месте в городе Мытищи. Ещё два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино. Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh13bnqHcJN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh13bnqHcJN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на регион > > > ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы. «Сейчас по всей территории Московской области ведётся обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры #МО Игорь Тресков. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведётся взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона». Напомним, 21 и 22 апреля в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 м/с, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье, 22 апреля, ожидается до -2..-5 градусов. Минтранс #МО настоятельно рекомендует водителям избегать поездок на длительные расстояния, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а пешеходам быть аккуратными, по возможности оставаться дома. #ураган #дорогиМО #предупреждение</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/press__mo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Пресс-служба Андрея Воробьева</a> (@press__mo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-21T17:56:22+00:00">21 Апр 2018 в 10:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе сообщили, что на территории области повалено 61 дерево. Ведётся работа по их уборке. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. В этих населенных пунктах проживает порядка 13 тысяч человек. Ведётся работа по восстановлению электроснабжения — задействованы более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники. Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить сегодня до конца дня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh1cUPZlUrK/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh1cUPZlUrK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#ураган и #ливень принесли свежие нотки на фестиваль природы! Субботник!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/selena_ii/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elena</a> (@selena_ii) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-21T15:26:27+00:00">21 Апр 2018 в 8:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия урагана. ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы, уточнили в пресс-службе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh1f-YTnxc3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh1f-YTnxc3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда решила просто заснять плохую погоду?#эффектнеожиданности #ураган#сильныйветер#сидитедома</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marinka_chernooka/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Марина Ющенко</a> (@marinka_chernooka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-21T14:32:38+00:00">21 Апр 2018 в 7:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас по всей территории Московской области ведётся обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведётся взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков, слова которого цитирует пресс-служба.