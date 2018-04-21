В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Подмосковье в результате ураганного ветра в субботу погиб один человек, пострадали трое, сообщила
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Подмосковье в результате ураганного ветра в субботу погиб один человек, пострадали трое, сообщила
«Один из них в результате несчастного случая умер на месте в городе Мытищи. Ещё два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино. Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует
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Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия урагана. ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы, уточнили в
«Сейчас по всей территории Московской области ведётся обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идёт сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до —2…-5 градусов.