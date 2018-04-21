Похищенную барокамеру для тренировки советских космонавтов сдали на металлолом

Оперативники также задержали второго подозреваемого в краже барокамеры — им оказался 38-летний приезжий.

Отмечается, что злоумышленники погрузили музейный экспонат в грузовик с помощью крана-манипулятора и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, а затем сдали на металлолом. Камера находилась в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.

Ранее 20 апреля сообщалось о задержании первого подозреваемого — 29-летнего жителя Мурманской области.