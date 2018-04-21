Саудовского короля спрятали в бункер из-за игрушечного самолетика

В то же время журналист The Wall Street Journal Маргарита Станкати (Margherita Stancati) заявила, что ничего серьезного не случилось: просто к резиденции монарха слишком близко подлетел игрушечный дрон или самолетик. Об этом же со ссылкой на официальные источники пишет Reuters.