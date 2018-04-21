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21 апреля, источник: Lenta.Ru

Саудовского короля спрятали в бункер из-за игрушечного самолетика

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был эвакуирован в бункер на военной базе King Khaled. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщил в Twitter журналист Али Аль-Ахмед (Ali AlAhmed).

Источник: Reuters

Breaking News Global передает в Twitter, что возле королевского дворца в Эр-Рияде слышали стрельбу и взрывы.

В то же время журналист The Wall Street Journal Маргарита Станкати (Margherita Stancati) заявила, что ничего серьезного не случилось: просто к резиденции монарха слишком близко подлетел игрушечный дрон или самолетик. Об этом же со ссылкой на официальные источники пишет Reuters.

В связи с инцидентом некоторые саудовские СМИ писали о попытке государственного переворота в стране.

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