Иномарка сбила человека на юге Москвы и скрылась
Водитель иномарки сбил пешехода возле станции метро «Царицыно», после чего скрылся с места аварии, передает ТАСС. Сейчас его разыскивает полиция.
Водитель иномарки сбил пешехода возле станции метро «Царицыно», после чего скрылся с места аварии, передает ТАСС. Сейчас его разыскивает полиция.
ДТП произошло около дома 11 по улице Луганская.
По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Его госпитализировали.