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01:37 (мск), источник: m24.ru

Иномарка сбила человека на юге Москвы и скрылась

Водитель иномарки сбил пешехода возле станции метро «Царицыно», после чего скрылся с места аварии, передает ТАСС. Сейчас его разыскивает полиция.

ДТП произошло около дома 11 по улице Луганская.

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Его госпитализировали.

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