В Рыбинске обрушилась крыша супермаркета
Жертв и пострадавших нет. О причине инцидента пока сообщений нет. Подробности происшествия уточняются.
Жертв и пострадавших нет. О причине инцидента пока сообщений нет. Подробности происшествия уточняются.
В городе Рыбинске в Ярославской области обвалилась крыша супермаркета «Дикси», который находится на улице Толбухина. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Жертв и пострадавших нет. О причине инцидента пока сообщений нет. Подробности происшествия уточняются.