Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан не поддержал РФ в ООН и получил ответ - эксперт
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Петербургских школьников тестируют на патриотизм и экстремизм
«Он очень агрессивный человек»: экс-президент США о Путине
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Пентагон озадачен доставкой американских ракет в Россию
Эксперт рассказал, зачем РФ ракеты США из Сирии
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Вонь из квартиры Сердюкова и Васильевой возмутила соседей - СМИ
В Израиле назвали причину рака Караченцова
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Рыбинске обрушилась крыша супермаркета

Жертв и пострадавших нет. О причине инцидента пока сообщений нет. Подробности происшествия уточняются.

Источник: БЕЛТА

В городе Рыбинске в Ярославской области обвалилась крыша супермаркета «Дикси», который находится на улице Толбухина. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Жертв и пострадавших нет. О причине инцидента пока сообщений нет. Подробности происшествия уточняются.

Все новости региона
 Итальянские супруги официально усыновили 32-летнего белоруса
Додон пообещал научить Лукашенко возделывать виноград
WP: в Белом доме не доверяют словам Ким Чен Ына
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
США требуют от Украины поднять цены на газ
СМИ: умер актер Верн Тройер
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США
Китай призвал Японию трезво оценить историю
Серж Саргсян заявил о готовности покинуть свой пост
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь