В Иркутске предотвратили крупный пожар и спасли пенсионера

Источник: Комсомольская правда

Четырехэтажный дом на улице Полярной в Иркутске мог сгореть дотла 21 апреля. В одной из квартир на верхнем этаже начался пожар. Жильцы, почувствовавшие запах дыма, позвонили в экстренные службы.

— Черный дым валил из окон и из-под двери квартиры, — рассказал начальник караула, капитан внутренней службы Станислав Хисматулин. — Соседи суетились вокруг, но не могли попасть внутрь. О том, что квартира заперта, мы узнали еще по пути, поэтому, прибыв на место, надели газодымозащитное оборудование, вооружились кувалдой, бензорезом, пожарным ломом и вошли внутрь.

В горящей квартире оставался хозяин. Проблема была еще и в том, что в ней находится газовый баллон, который мог взорваться в любую секунду. Но пожарный сработали быстро. Вскрыли дверь, в сильно задымленной комнате отыскали 67-летнего пенсионера, вытащили из дома и передали врачам. Он был без сознания, получил ожоги головы, рук, верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом.