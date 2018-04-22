В Иркутске предотвратили крупный пожар и спасли пенсионера
Мужчина едва не погиб от отравления угарным газом.
Мужчина едва не погиб от отравления угарным газом.
Четырехэтажный дом на улице Полярной в Иркутске мог сгореть дотла 21 апреля. В одной из квартир на верхнем этаже начался пожар. Жильцы, почувствовавшие запах дыма, позвонили в экстренные службы.
— Черный дым валил из окон и
В горящей квартире оставался хозяин. Проблема была еще и в том, что в ней находится газовый баллон, который мог взорваться в любую секунду. Но пожарный сработали быстро. Вскрыли дверь, в сильно задымленной комнате отыскали 67-летнего пенсионера, вытащили из дома и передали врачам. Он был без сознания, получил ожоги головы, рук, верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом.
Затем пожар был потушен, а начался он, как выяснилось,