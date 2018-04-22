Нашли мертвой девушку, пропавшую больше года назад

Екатерину больше года искали волонтеры и сотрудники полиции. В субботу, 21 апреля, появились грустные новости от волонтеров «Маяка»: «Поступило заявление из полиции о разыскиваемой ранее Екатерине П. Девушка найдена погибшей».

Напомним, закончились поиски 24-летней Виктории Ш. К сожалению, девушка найдена погибшей. Виктория Ш. пропала 12 ноября в поселке Майский Черепановского района. С тех пор ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Полгода о ней не было никакой информации.