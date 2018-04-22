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08:52 (мск), источник: СуперОмск

Омичей ужаснуло кладбище целлофановых мешков под Нововаршавкой — ВИДЕО

Мешки, как уверяет местный житель, летят в пойму Иртыша.

Омич Сергей Кузнецов поделился в соцсетях видео, сделанным неподалеку от поселка Нововаршавка в Омской области. Судя по табличке, также попавшей в кадр, местный полигон твердых бытовых отходов весь завален целлофановыми мешками, которые в результате уносит далеко за его пределы.

По словам очевидца, весь этот мусор лети в поселок и в пойму Иртыша.

При этом, как отметила в комментариях одна из участниц обсуждения, мешки летят не самой свалки — это люди не могут доехать до нее и кидают мусор прямо на дороге, еще до начала свалки. Плохо зафиксированные мешки также могут просто слетать с прицепа во время переправки мусора.

Омичи отвечают, что в сложившейся ситуации в первую очередь виноваты люди, которые бросают мусор, где хотят.

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