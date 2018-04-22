Омичей ужаснуло кладбище целлофановых мешков под Нововаршавкой — ВИДЕО
Мешки, как уверяет местный житель, летят в пойму Иртыша.
Мешки, как уверяет местный житель, летят в пойму Иртыша.
Омич Сергей Кузнецов поделился в соцсетях видео, сделанным неподалеку от поселка Нововаршавка в Омской области. Судя по табличке, также попавшей в кадр, местный полигон твердых бытовых отходов весь завален целлофановыми мешками, которые в результате уносит далеко за его пределы.
По словам очевидца, весь этот мусор лети в поселок и в пойму Иртыша.
При этом, как отметила в комментариях одна из участниц обсуждения, мешки летят не самой свалки — это люди не могут доехать до нее и кидают мусор прямо на дороге, еще до начала свалки. Плохо зафиксированные мешки также могут просто слетать с прицепа во время переправки мусора.
Омичи отвечают, что в сложившейся ситуации в первую очередь виноваты люди, которые бросают мусор, где хотят.